Молдавская оппозиция распространяет ролик, в котором звезды Голливуда Дольф Лундгрен, Линдси Лохан, Майкл Мэдсен, Марк Дакаскос и другие призывают свергнуть власть Майи Санду.

Актеры с чудовищным акцентом произносят по-русски: "Давайте скинем Санду!"

Похоже, артисты в видео реальные, а не нарисованные с помощью компьютерной графики. Поэтому, скорее всего, ролик сделан с помощью сервиса Cameo, на котором можно за деньги заказать любые заявления от кинозвезд и других знаменитостей.

Судя по всему, именно поэтому звездам заказали прочитать слова о "скинем Санду" по-русски - чтобы они не поняли, о чем их просят. Ведь на политическую тему многие могли отказаться снимать видео.

Ранее мы рассказывали, что президент Молдовы поздравила Украину с Днем независимости в окружении детей, державших в руках перевернутые флаги Украины.

Также мы сообщали, что зимой в Молдове прошли массовые акции протеста против президента Майи Санду. Одну из них организовала партия "Шор", которую молдавские власти называют пророссийской.