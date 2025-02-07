Прошла первая официальная встреча представителей Украины с Китом Келлогом, который у президента США Дональда Трампа курирует украинский вопрос.

Встречу провела посол Украины в США Оксана Маркарова.

О чём говорили, она не уточнила, указав только, что это была "основательная дискуссия".

Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже поговорил с представителем Трампа по Украине. По его словам, они обсуждали будущий визит Келлога в Украину.

Также обсуждали ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции, куда посланник Трампа также приедет.

"Справедливый и устойчивый мир - приоритет для Украины. Также говорили о ситуации на фронте, вопросе безопасности гражданского населения Украины. Обсудили предстоящие встречи на Мюнхенской конференции безопасности", - написал Ермак.

По данным украинских СМИ, Келлог 20 февраля может приехать в Украину. Официально этого не подтверждалось.

Ранее спецпредставитель Трампа опроверг информацию о том, что мирный план Трампа будет представлен на следующей неделе на Мюнхенской конференции.