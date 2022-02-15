В Украине после четырех дней падения снова подскочила заболеваемость ковидом. В течение прошлых суток коронавирус подтвердился у 29 724 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 15 февраля пресс-службой Минздрава.

За сутки 14 февраля коронавирус выявили у 2 393 детей и 884 медиков. В больницы попали 1 889 человек. Выздоровели 23 235 человек. 305 случаев ковида оказались летальными (вчера - 142 - Ред.).

За сутки в Украине сделали 59 170 прививок от ковида. Первую дозу вакцины получили 17 244 человека. Вторую дозу - 27 362 человека. Дополнительную прививку сделали 457 человек, бустерную - 14 107 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 572 417 случаев ковида. Выздоровели 3 811 630 человек. 103 255 случаев коронавируса оказались летальными.

Напомним, вчера, 14 февраля, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации ситуации с ковидом - на неделю раньше, чем прогнозировалось.

Также мы сообщали о том, что в ВОЗ прогнозируют появление множества новых штаммов коронавируса и считают, что человечество еще не подошло к концу пандемии ковида.