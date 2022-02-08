Сейчас в Украине есть риск одновременно подхватить коронавирус и грипп. Также высока вероятность заразиться острыми респираторными вирусными инфекциями - только за прошлую неделю ОРВИ выявили у 413 тысяч украинцев, почти половина из которых дети и подростки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 8 февраля.

По словам главы Минздрава, сейчас в Украине наблюдается очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. За прошлую неделю в Украине ОРВИ заболели 413 тысяч человек, из которых 40% - дети в возрасте до 17 лет. Были выявлены и случаи заболевания гриппом.

"Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические правила, ведь риск заболеть Covid-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким. Кроме того, есть риск одновременно заболеть Covid-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", - сказал Ляшко.

Напомним, в Израиле и в Бразилии уже выявили параллельные случаи заболевания гриппом и ковидом.

Также сообщалось, что в Украине за день в два раза подскочило число смертей от ковида.