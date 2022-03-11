В украинских университетах пока не понимают, что может стать альтернативой ВНО для поступления в этом году. Соответствующих инструкций от Министерства образования и науки вузы еще не получили.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил ректор КНУ им. Т. Шевченко Владимир Бугров.

"По какой процедуре будет проходить поступление в этом году, не имею ни малейшего представления. Это нужно спрашивать у Минобразования. Это их полномочия. Никто пока ничего не знает. Никаких инструкций вузы еще не получали", - сообщил "Стране" ректор.

Бугров уточнил, что для того, чтобы отменить ВНО, пусть даже только в этом году, нужно вносить изменения в закон "О высшем образовании".

"В законе написано, что поступление в вузы происходит на основе результатов ВНО. Чтобы отменить ВНО, даже единоразово на этот год, нужно изменить этот закон. Какая может быть альтернатива для поступления, если не ВНО - это вопрос к Минобразования. Вся нынешняя система налажена под ВНО, все идет через программу единой электронной базы по вопросам образования, которая администрируется госпредприятием "Инфоресурс", которое подчиняется Минобразования", - говорит Бугров.

По его словам, Минобразования должно разработать решение для всей страны. Ведь из-за военных действий во многих городах провести ВНО в этом году будет физически невозможно.

"Правильное ли решение - отменить ВНО в этом году, - сейчас никто сказать не может. Это решение выплывает из тех условий, в которых мы сейчас находимся. Посмотрите на разбомбленный Харьков, Чернигов или Сумы - там просто негде проводить ВНО. С другой стороны, есть перенасыщенный Львов и Ужгород, там ВНО есть где проводить. Я стою на том, что это решение должно быть должным образом продумано и отработано. Я пока не представляю, как это может быть организовано. Ждем конкретных предложений от Минобразования. Будем работать по тем алгоритмам, которые нам предоставят", - подытожил Владимир Бугров.

Напомним, в пятницу, 11 марта, глава МОН сообщил, что в Украине в этом году отменили ВНО для поступления в вузы.

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