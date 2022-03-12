Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что страна должна восстановить образовательный процесс хотя бы в тех регионах, где это позволяет обстановка. Видео с его обращением опубликовало МОН Украины.

"С понедельника должен начаться образовательный процесс по крайней мере в 14 областях. В остальных областях", - сказал министр. Он также добавил, что по ситуации в остальных областях проходят консультации с военно-гражданскими администрациями.

Чиновник также сказал работникам сферы образования, что в зависимости от ситуации в областях, где сейчас самая большая угроза будет либо временное прекращение образовательного процесса, либо переход на дистанционную или смешенную форму обучения, по согласованию с ВЦА.

Кроме того, министр добавил, что по согласию одного из родителей ученик, который был вынужден бежать в другой город, может присоединиться к обучению на новом месте в любом формате. Шкарлет напомнил также о возможности онлайн обучения с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн" и рассказал, что множество образовательных проектов по всему миру открывают доступ к своим курсам для украинских учеников.

Министр рассказал о том, что с целью обеспечения безопасности в 2022 году отменены ГИА и ВНО для учеников и разрабатывается одноразовая (которая будет действовать только во время вступительной кампании 2022 года). Законопроект подали на голосование.

Напомним, что ранее министр укзазал, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет. Но ВУЗы пока не знают, как они будут принимать абитуриентов.