Во вторник, 15 марта, Верховная Рада приняла законопроект №7133, который регулирует выплаты зарплат педагогам и стипендий студентам во время войны. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Facebook рассказала о деталях этого документа.

По ее словам, студентам, работникам учебных заведений, научных учреждений, в частности тем, которые были вынуждены временно сменить место жительства из-за войны войны, гарантируется:

организация образовательного процесса в дистанционной форме или в любой другой безопасной форме;

сохранение места работы, среднего заработка, выплата стипендии и других выплат, предусмотренных законодательством;

место жительства (пансион, общежитие) и в случае необходимости – обеспечение питанием.

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