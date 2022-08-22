Пограничники США задержали пересекавших границу контрабандистов в костюмах из травы.

Об этом сообщила в Twitter сообщила начальница пограничной службы сектора Эль-Пасо Глория.

"Троих нелегалов поймали в пригороде Эль-Пасо штата Техас. Мужчины пробрались из Мексики в маскировочных костюмах, имитирующих кусты травы, характерные для местности юго-запада", - говорится в сообщении начальницы пограничной службы.

Напомним, в Техасе обнаружили грузовик, в котором находились 46 мертвых нелегальных эмигрантов. Они умерли от жары и обезвоживания. Еще 16 человек были госпитализированы, среди них - четверо детей.

Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.

Ранее мы писали, что в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали троих мужчин, пытавшихся уклониться от призыва и пробраться в Молдову. Уклонистов обнаружили в подсолнечниковом поле.

Кроме того, мы информировали, что контрабандисты на Закарпатье вертолётом перебрасывали в Румынию и Венгрию сигареты и мигрантов. Преступники скрывали вертолет в труднодоступной местности на территории одного из районов Закарпатья.