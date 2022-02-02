Сотрудники СБУ во вторник, 1 февраля, заблокировали международный канал контрабанды в Закарпатье, который ежемесячно мог приносить преступникам около 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

"Злоумышленники скрыто переправляли товары на собственном вертолете, нарушая при этом правила международных перелетов. По предварительным оценкам, ежемесячное обращение злоумышленников могло составить около 2 млн грн". - пишут в пресс-центре.

По данным следствия, данную сделку организовал местный предприниматель, который приобщил к своему делу еще несколько жителей Закарпатья. Для своих целей он приобрел вертолет и переоборудовал его для контрабанды. В частности, демонтировал кресла из салона.

Позже преступники подыскали пилота, согласившегося на противоправную деятельность и имеющего лицензию на управление летательным судном.

"Установлено, что вертолет дважды в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территории Румынии и Венгрии. Дельцы загружали летательный аппарат подакцизными товарами – пачками сигарет украинского производства без акцизных марок. Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тысяч пачек табачных изделий за раз", - сообщили в СБУ.

С другой стороны границы у банды были сообщники, которые реализовывали сигареты на территории Евросоюза. Преступники скрывали вертолет в труднодоступной местности на территории одного из районов Закарпатья.

В данный момент продолжается следствие для установления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц. В частности, проверяется информация о причастности злоумышленников к возможной незаконной переправке через государственную границу Украины лиц, в том числе граждан из стран с повышенной террористической угрозой.

Фото: СБУ

Ранее "Страна" сообщала, что в Волынской области украинец пытался ввезти контрабандой 10 кило золотых и серебряных украшений.

Также напомним, что пограничники забрали у контрабандиста автомобиль, который вез 115 пачек сигарет.