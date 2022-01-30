На Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали двух контрабандистов, которые несли через заснеженное высокогорье в Румынию пакеты с сигаретами.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

27-летних контрабандистов задержали в ходе проверки заблаговременно предоставленной оперативными сотрудниками отряда информации, еще в нескольких сотнях метров от границы.

Жители села Деловое намеревались переправить через государственную границу тысячу пачек сигарет без акцизных марок. При себе мужчины имели две радиостанции, которые вместе с сигаретами пограничники изъяли для последующей передачи соответствующим органам.

На задержанных составили протоколы о совершенных ими правонарушениях, дело направили в суд, который и даст правовую оценку их действиям.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2.

Также "Страна" сообщала, как задержали пару пограничников, которые за деньги помогали контрабандистам на Закарпатье.