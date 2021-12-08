Министр финансов Сергей Марченко заявил, что введенные санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

Об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", - сказал Марченко.

В связи с этим он дал понять, что эффективность таможни оставляет желать лучшего.

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 - 27,3. Далее август - 27,2, август 2020 года - 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", - добавил министр финансов.

Напомним, 2 марта состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Тогда были введены санкции против десятерых "контрабандистов". Мы подробно рассказывали, кто вошел в этот список.

В апреле вновь состоялось заседание СНБО. На нем утвердили вторую часть санкционного списка "контрабандистов", куда попали 12 человек.

Также мы объясняли, почему власть взялась за людей, связанных с таможней и в пользу кого идет зачистка.