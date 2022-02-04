Гражданин Украины пытался вывезти в Катар на самолете четырех соколов. Однако попытку пресекли правоохранители.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.



Живой груз обнаружили в пятницу, 4 февраля, в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с Государственной таможенной службой Украины и Службой безопасности Украины. Соколов планировалось переправить в Доху.

Гражданин, на которого был зарегистрирован багаж, паспортный контроль не проходил и на посадку не явился.

Птицы были завернуты в ткань, обмотаны клейкой лентой и плотно уложены в небольшую дорожную сумку. Несчастных пернатых изъяли, а в отношении гражданина составлены соответствующие документы о правонарушениях.

Осенью "Страна" рассказывала, как в пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, во время проверки автомобиля "Mercedes" пограничники и таможенники наткнулись на коробку с ящерицами и змеями. Как выяснилось, водитель хотел провезти экзотических рептилий контрабандой в Италию.

Также мы сообщали, что в Киеве таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка.