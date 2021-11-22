Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Прилуцком районе.

Об этом сообщает в Facebook полиция Черниговской области в понедельник, 22 ноября.

22 ноября, около 18 часов, в полицию поступило сообщение, что в селе Заезд столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб ребенок.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

По информации полицейских, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля.

В результате происшествия женщина и ребенок в салоне автомобиля получили травмы и были госпитализированы. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Черниговской области произошло смертельное ДТП. Источник: Facebook/полиция Черниговской области

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