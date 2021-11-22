В Черниговской области столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Погиб ребенок
Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Прилуцком районе.
Об этом сообщает в Facebook полиция Черниговской области в понедельник, 22 ноября.
22 ноября, около 18 часов, в полицию поступило сообщение, что в селе Заезд столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб ребенок.
На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.
По информации полицейских, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля.
В результате происшествия женщина и ребенок в салоне автомобиля получили травмы и были госпитализированы. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.
Правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В Черниговской области произошло смертельное ДТП. Источник: Facebook/полиция Черниговской области
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