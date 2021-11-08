На Закарпатье легковушку разорвало на части при столкновении с бензовозом. В результате этого погиб 48-летний водитель автомобиля Seat - житель города Виноградов. Смертельная авария произошла в воскресенье, 7 ноября, около 14:35 в селе Каменское Береговского района.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

По предварительным данным, водитель легковушки пошел на обгон перед поворотом, вылетел на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, которым управлял 63-летний житель села Страбичево Мукачевского района. Удар был такой силы, что не оставил неосторожному водителю Seat никаких шансов на выживание.

Заполненный горючим грузовик вылетел на обочину, снес забор и только чудом не взорвался. Управлявший им мужчина госпитализирован с травмами головы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть, следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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