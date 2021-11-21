В воскресенье, 21 ноября, на Никопольском шоссе в Кривом роге произошла авария. Столкнулись грузовик Volvo и "ЗАЗ-Таврия". В результате ДТП погиб мужчина и пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария случилась около 12:54 в воскресенье. На место прибыли спасатели. Они достали тело погибшего 66-летнего мужчины из "Таврии".

Кроме этого, пострадавшую 69-летнюю женщину доставили в Криворожскую городскую больницу №46. Предварительно, у нее повреждение коленных суставов.

Подробности аварии на данный момент устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в селе Бышев Львовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. Всего в автобусе на момент ДТП находились 15 человек - 13 детей, водитель и учитель.В результате аварии пострадали десять человек, среди них девятеро детей.

Также на Закарпатье легковушку разорвало на части при столкновении с бензовозом. В результате этого погиб 48-летний водитель автомобиля Seat - житель города Виноградов. Смертельная авария произошла в воскресенье, 7 ноября, около 14:35 в селе Каменское Береговского района.