Под Кропивницким автомобиль экстренной медицинской помощи протаранил отбойник из-за того, что 53-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП его зажало в кабине. На помощь пострадавшему пришли спасатели ГСЧС.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

ДТП произошло в понедельник, 22 ноября, около 20:30, вблизи села Кринички Головановского района. В службу спасения сообщение об аварии поступило в 20:35

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали из искореженной машины травмированного водителя 1968 года рождения.

Напомним, в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, что, по статистике, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 9 украинцев, а 83 получают травмы.

Ранее "Страна" сообщала, что киевская полиция штрафует за превышение скорости автомобили скорой помощи, хотя по правилам дорожного движения они могут ехать на вызов не соблюдая скоростной режим.

Также мы сообщали, что в Киеве автомобиль службы такси Uber попал в аварию из-за того, что во время поездки водителю машины стало плохо, он потерял сознание.