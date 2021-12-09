В Польше, где ранее гражданин нашей страны хотел переправить нелегалов через границу, в приграничном с Беларусью Подлясском воеводстве задержали 35-летнего украинца, который перевозил в своей машине девять мигрантов.

Об этом сообщает RMF24.

Полицейские пытались остановить водителя Mazda для досмотра, однако он начал убегать. В салоне машины оказались девять граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу. После погони его арестовали в селе Трещотка, недалеко от Бельск-Подляского (примерно в 40 км от границы с Беларусью).

С начала миграционного кризиса, как добавили на телеканале, в Польше задержали 330 водителей, перевозивших нелегальных мигрантов.

Пограничники Польши в Twitter также сообщили о задержании водителя-сирийца, перевозившего пять граждан Ирака.

Напомним, ранее в Польше задержали гражданина Украины, который вез в грузовом микроавтобусе 27 нелегалов из Ирака.

Также писали, что в Польше поймали украинца, который вез на Porsche Cayenne 11 нелегалов из Ирака.

Кроме того, сообщали о том, что двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. При этом задержания произошли в разных районах прибалтийского государства.