В Польше три украинца, россиянин и таджик переправляли в страну мигрантов. В задокументированном случае сообщают о попытке переправить через границу 18 нелегалов.

Об этом сообщает полиция Подляского воеводства в Twitter.

В сообщении говорится, что задержанные пытались перевезти в Польшу 18 нелегалов их арестовали в разных населенных пунктах Тонкеле, Бержники, Бельск-Подляский, Залесье и под Олекше.

"Задержание в Залесье произошло в субботу, 27 ноября. Полицейские заметили машину, в которой были пятеро мигрантов, которые находились в Польше незаконно. Водитель транспортного средства сбежал, однако его удалось найти на заправке неподалеку при помощи служебной собаки", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. При этом задержания произошли в разных районах прибалтийского государства.

Кроме того, австрийская полиция заявила, что арестовала 15 человек, которые незаконно ввезли в страну свыше 700 жителей сирийских, ливанских и египетских государств. Среди подозреваемых в контрабанде - граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Большая часть мигрантов дальше направлялись в Германию.