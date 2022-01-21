Верховная Рада в первую в этом году парламентскую неделю, которая стартует 25 января, не будет заниматься ни подготовкой на случай военного вторжения, ни выходом из энергетического кризиса, ни решением экономических проблем. В приоритете - игорный бизнес, экономический паспорт украинца, "Большая стройка" и национальный статус телеканала "Дом". Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Во вторник Верховная Рада займется такими законопроектами:

№3415 о спецпроцедуре голосования законов в Раде;

Криминальная ответственность за подделку COVID-сертификатов №6084, второе чтелние;

Законопроекты №№4278, 4279 про посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора;

Обязательное создание ОСББ до марта, №6103.

Среда:

Снижение ставок налогов для участников рынка азартных игр, №2713-д;

Возможность без тендеров делать госзакупки для строительства Днепровской ГАЕС и ремонта компрессорных станций газопроводов, №6273 (2 чтение);

Вопросы семьи - договор о гарантированных правах опеки над детьми после развода #3667 и единый минимальный размер алиментов не меньше половины прожиточного минимума, №3881;

Защита политзаключенных и их семей, №6104;

Разделение функций МВД и ГСЧС, №5847;

Четверг:

Изменения уплаты акциза с правками в интересах табачных монополистов, №5719;

Экономический паспорт, №6394 и сопутствующие изменения в кодексы, №№6395-6397;

№4487 о внутренне перемещенных лицах, поправками к которому Офис президента хочет сделать телеканал "Дом" общенациональным русскоязычным каналом;

Календарный план работы Рады на следующую сессию, №6440;

Бесплатное вещание национальных каналов на оккупированных территориях №5546.

Напомним, Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении закон об экономическом паспорте.

Также мы сообщали, что в Раде хотят разрешить украинкам рожать детей "на экспорт".