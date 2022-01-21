Пленарная неделя в Раде стартует 25 января. Фото: Страна

Верховная Рада в первую в этом году парламентскую неделю, которая стартует 25 января, не будет заниматься ни подготовкой на случай военного вторжения, ни выходом из энергетического кризиса, ни решением экономических проблем. В приоритете - игорный бизнес, экономический паспорт украинца, "Большая стройка" и национальный статус телеканала "Дом". Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале. 

Во вторник Верховная Рада займется такими законопроектами:

Среда:

  • Снижение ставок налогов для участников рынка азартных игр, №2713-д;
  • Возможность без тендеров делать госзакупки для строительства Днепровской ГАЕС и ремонта компрессорных станций газопроводов, №6273 (2 чтение);
  • Вопросы семьи - договор о гарантированных правах опеки над детьми после развода #3667 и единый минимальный размер алиментов не меньше половины прожиточного минимума, №3881;
  • Защита политзаключенных и их семей, №6104;
  • Разделение функций МВД и ГСЧС, №5847;

Четверг:

Напомним, Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении закон об экономическом паспорте.

Также мы сообщали, что в Раде хотят разрешить украинкам рожать детей "на экспорт".

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