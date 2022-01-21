Игорка, экономический паспорт, посылки за 150 евро и канал "Дом". Чем займется Рада на следующей неделе
Верховная Рада в первую в этом году парламентскую неделю, которая стартует 25 января, не будет заниматься ни подготовкой на случай военного вторжения, ни выходом из энергетического кризиса, ни решением экономических проблем. В приоритете - игорный бизнес, экономический паспорт украинца, "Большая стройка" и национальный статус телеканала "Дом". Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.
Во вторник Верховная Рада займется такими законопроектами:
- №3415 о спецпроцедуре голосования законов в Раде;
- Криминальная ответственность за подделку COVID-сертификатов №6084, второе чтелние;
- Законопроекты №№4278, 4279 про посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора;
- Обязательное создание ОСББ до марта, №6103.
Среда:
- Снижение ставок налогов для участников рынка азартных игр, №2713-д;
- Возможность без тендеров делать госзакупки для строительства Днепровской ГАЕС и ремонта компрессорных станций газопроводов, №6273 (2 чтение);
- Вопросы семьи - договор о гарантированных правах опеки над детьми после развода #3667 и единый минимальный размер алиментов не меньше половины прожиточного минимума, №3881;
- Защита политзаключенных и их семей, №6104;
- Разделение функций МВД и ГСЧС, №5847;
Четверг:
- Изменения уплаты акциза с правками в интересах табачных монополистов, №5719;
- Экономический паспорт, №6394 и сопутствующие изменения в кодексы, №№6395-6397;
- №4487 о внутренне перемещенных лицах, поправками к которому Офис президента хочет сделать телеканал "Дом" общенациональным русскоязычным каналом;
- Календарный план работы Рады на следующую сессию, №6440;
- Бесплатное вещание национальных каналов на оккупированных территориях №5546.
Напомним, Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении закон об экономическом паспорте.
Также мы сообщали, что в Раде хотят разрешить украинкам рожать детей "на экспорт".
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