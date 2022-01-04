В Раде зарегистрировали законопроект о суррогатном материнстве. Детали
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6475 о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ или суррогатном материнстве - Ред.).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В канун Нового года Минздрав зарегистрировал в парламенте законопроект № 6475, который регламентирует процедуру применения ВРТ, определяет права и обязанности сторон.
Как объяснил Радуцкий, законопроект устанавливает несколько важных положений о ВРТ:
- Документ определяет основные термины ВРТ – например, анонимный донор, бесплодие, эмбрион, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатная мать и другие.
- Устанавливает условия и порядок применения ВРТ (например, обязательную генетическую диагностику), лицензирование больниц (процедура суррогатного материнства разрешена только в аккредитованных медучреждениях)
- Вводит требования к суррогатным матерям (во время беременности соблюдать рекомендации врача, передать ребенка родителям в течение 2 часов после рождения, не разглашать информацию о генетических родителях)
- Обязывает подписывать договор, устанавливающий права и обязанности сторон ВРТ, включая посредника (медицинского учреждения)
- Определяет происхождение ребенка, который родился вследствие применения ВРТ, прохождением теста ДНК
- Регламентирует условия и порядок криоконсервации репродуктивных клеток, эмбрионов, тканей и их использования.
Впрочем, проект закона вызвал дискуссию как в экспертной среде, так и в обществе. По словам Радуцкого, есть несколько вопросов, которые нуждаются в обсуждении в процессе рассмотрения законопроекта:
- Права и обязанности биологических родителей из других стран. На сегодняшний день чаще всего пользуются услугами суррогатных матерей-украинок пары, где один или оба родителя иностранцы. Если суррогатное материнство у них в стране запрещено, то иногда создается значительная проблема. Есть случаи, когда ребенка возвращают в Украину и отдают в детский дом. Закон должен предусмотреть эти риски и обезопасить от них.
- Гарантии защиты интересов государства и суррогатных матерей. Законопроект возлагает на суррогатную мать ряд обязательств. Например, передать ребенка генетическим родителям в течение 2 часов после рождения. Также требуются гарантии и процедура контроля за исполнением этих обязательств. Например, как вести себя в случае рождения ребенка с генетическими заболеваниями. Ведь в случае отказа содержать и лечить ребенка будет государство на средства налогоплательщиков.
- Программы ВРТ за средства бюджета. Так, законопроект исключает оплату ВРТ за счет государственного или местных бюджетов.
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