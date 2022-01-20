Налоговый комитет Верховной Рады на заседании в четверг, 20 января, рекомендовал народным депутатам поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.

Об этом сообщил нардеп и член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"За проголосовали - 17 за, 4 против или воздержались. Я голосовал - против. На следующих пленарных неделях будет в зале в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, выступая в Верховной Раде 1 декабря, Владимир Зеленский анонсировал экономический паспорт украинцев - государственный депозит, на который после рождения ребенка будут поступать средства. Воспользоваться ними можно будет с 18 лет, правда, речь идет только о возможности оплатить учебу или жилье. Позже глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в будущем украинцы на момент достижения 16 лет будут иметь по десять тысяч долларов.

Из текста законопроекта стало известно, что президент предлагает создать Фонд будущих поколений для всех детей, родившихся с 1 января 2019 года. Источниками наполнения фонда будут государственные взносы (рента за использование недр для добычи полезных ископаемых), инвестиционный доход, а также штрафы и пени в пользу участников фонда.

"Страна" разбиралась, как будет работать экономический паспорт украинца и почему Зеленский о нем вспоминал сейчас.