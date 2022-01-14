Начиная с понедельника, 17 января, Молдова меняет правила въезда в страну. Въехать в государство смогут жители любой страны, вне зависимости от уровня распространения коронавируса в ней или наличия вакцинации.

Об этом сообщает NewsMaker.

Начиная с 17 января в Молдову могут попасть жители любой страны, но на границе нужно будет показать один из таких документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен спустя 14 дней)

медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел коронавирусом

тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи)

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Если человек при въезде не предъявит один из вышеперечисленных документов, то ему придется провести 14 дней на карантине. однако карантин можно будет прервать через неделю, если сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус и получить отрицательный результат.

От карантина также могут быть освобождены дети до 12 лет без симптомов заражения и учащиеся до 18 лет, которые приехали в Молдову на учебу. Карантин могут не проходить и те, кто приехал на лечение или транзитные пассажиры, которые должны будут уехать из страны в течение 24 часов.

Стоит отметить, что до 17 января граждане, которые приезжают в Молдову из стран "красной" зоны, должны показать отрицательный результат ПЦР-теста вне зависимости от наличия прививок.

Напомним, в Австрию могут въехать только полностью вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие туристы, но привитые "короноваком" не смогут попасть в кафе или отель.

Также "Страна" подробно писала о правилах въезда в европейские страны.