Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предсказал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Об этом Подоляк заявил в интервью российскому блогеру Майклу Наки на его YouTube-канале.

"Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д.", – сказал советник главы Офиса президента.

Он добавил при этом, что Украина не наносит ударов по российской территории.

Ранее Подоляк отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможном ядерном ответе при увеличении западных поставок вооружений Украине.

"РФ устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине - это угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации... То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться", - написал Подоляк в Твиттере.

Также Подоляк заявлял о том, что мирное урегулирование ситуации в Украине путем переговоров невозможно.