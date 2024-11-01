Наступил последний осенний месяц 2024 года. Он принесет с собой резкое похолодание и осадки. Впрочем, будет и немало солнечных дней, которое порадуют украинцев.

Прогноз погоды на ноябрь — в обзорном материале "Страны".

Погода в Украине на ноябрь 2024 года

В Киеве на протяжении месяца температура воздуха будет днем в среднем +4, ночью +1.

В начале месяца ожидаются осадки, затем преимущественно облачно с прояснениями.

Комфортные солнечные дни прогнозируются в том числе во второй половине месяца. Но дыхание зимы будет ощущаться уже сильно — в дневное время может фиксироваться +3.

Харьков в начале ноября тоже зальет дождями, но в течение месяца ожидаются шесть погожих солнечных дней. Температура воздуха резко снизится с нынешних +11.

Днем в среднем будет +5, ночью — около нуля, уже ожидаются заморозки на грунте.

Жителям Днепра ноябрь тоже принесет небольшие дожди.

Однако, начиная с 10-х чисел, ожидается комфортная поздняя осень: днем в среднем +6, ночью +1.

В Константиновке Донецкой области первая половина месяца будет с дождями — из 15 дней осадки ожидаются в течение 7 дней.

Во второй половине месяца солнечно, днем +5, ночью +1. Заморозки пока не прогнозируются.

Во Львове на этот раз будет теплее, чем в центре и на востоке страны. Вплоть до 20-х чисел ноября днем будет +10...+6. Лишь потом похолодает до +4 в дневное время и нулевых значений в ночное.

Прогнозируется всего четыре дня с небольшим дождем, пару раз может срываться снег. Будет много солнечных дней или же облачных, но с прояснениями.

В Одессе уже с первого воскресенья ноября похолодает почти в два раза до +9.

В первой половине месяца в среднем +11 днем, +6 ночью. Со второй половины месяца столбики термометров опустятся в среднем до +8 днем и +5 ночью.

Дней с осадками будет всего три.

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