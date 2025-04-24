После критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны главы Белого дома Дональда Трампа народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал ситуацию с переговорами "х@евой".

Соответствующий пост нардеп опубликовал в своем телеграм-канале.

Гончаренко считает, что причиной срыва сегодняшних переговоров стали заявления Зеленского о непризнании аннексии Крыма, которые процитировали многие западные СМИ, критикующие Трампа.

"По всем моим контактам – только один вопрос: а зачем Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог ли он просто немного помолчать?

Наверное, не может наш генералиссимус молчать. Украина благодаря "таланту" величайшего лидера современности стала темой межпартийной борьбы в США", - заявил Гончаренко.

Он считает условия США по сделке с Россией "нормальными" и призвал "посмотреть в глаза реальности", признав, что без помощи США ситуация ухудшится.

"Мы, к сожалению, прямо сейчас не можем отбить наши территории с помощью США, так почему мы отобьем их без их помощи? Как? Нам нужен мир. Заморозка. Остановка", - заявил нардеп.

"Если Юлии Свириденко, Игорю Лаченкову, или Дмитрию Литвину, или Сергею Стерненко хочется воевать - берите, бл@дь, автомат и п@@дуйте. З@@бали уже сидеть и рассказывать о войне до последнего украинца", - заключил Гончаренко.

Напомним, Белый дом считает, что Зеленский выбрал неправильное направление в переговорах.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если мирные переговоры под руководством Штатов провалятся, "Украина может оказаться в более трудном положении в будущем и получить более жесткие условия мира от России".