Возвращение Украиной всех своих захваченных территорий больше не стоит на первом плане в Киеве.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. Самое главное – это гарантии безопасности", – сказал чиновник.

Он добавил, что гарантии безопасности, а не земли, являются самым сложным вопросом любого мирного соглашения.

Кроме того, высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Киев хотел бы гарантировать, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставляя промышленные районы слишком небезопасными для инвестиций.

Ширина демилитаризованной зоны – буферной зоны между двумя армиями – также будет ключевым фактором, заявил другой чиновник.

Отметим, что эти заявления неназванных украинских чиновников, которые говорят о том, что Киев готов смириться с фактической потерей захваченных регионов, если получит гарантии безопасности, противоречат официальной позиции президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака о недопустимости любых территориальных компромиссов с РФ.

Что касается гарантий безопасности, то украинские власти призывают НАТО дать официальное приглашение Украине к вступлению в Альянс. Однако США ещё до выборов президента на это отвечали отказом. А после выборов в прессе стали появляться детали "мирного плана" Трампа, по которому вводится мораторий на 20 лет на вступление Украины в НАТО.

О чем говорят сигналы из Вашингтона после выборов президента, мы анализировали в отдельном материале.