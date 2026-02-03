"Ястреб-республиканец", сенатор Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты "Томагавк", потому что текущее давление на РФ, по его мнению, не работает.

Об этом Грэм написал в соцсети X.

"Очевидно, что давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки Украины, не работает. Идея президента Трампа о преследовании нефтяных клиентов Путина, поддерживающих его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой. Наконец, после этой массированной атаки прошлой ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс поставки ракет "Томагавк" Украине, что стало бы переломным моментом в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприниматься как чрезмерное поощрение агрессии, приведут к катастрофам по всему миру", - заявил сенатор.

Напомним, Трамп и другие официальные представители США ещё не комментировали сегодняшнего удара РФ, который знаменует собой прекращение энергетического перемирия. По версии Зеленского, оно должно было длиться ещё несколько дней, по версии Кремля - оно истекло после 1 февраля.

Также мы писали, что недавно Зеленский говорил, что ему советуют даже не вспоминать о "Томагавках".