Американская исследовательская и консалтинговая компания компания Gallup на фоне падения рейтинга президента США Дональда Трампа решила больше не оценивать степень одобрения политиков населением. Решение принято впервые за 80 лет существования компании.

Об этом сообщает издание The Hill.

В своем заявлении для прессы компания отметила, что новая политика "отражает эволюцию того, как Gallup фокусирует свои общественные исследования и аналитическую работу".

"Наша цель - проводить долгосрочные, методологически обоснованные исследования проблем и условий, формирующих жизнь людей. Эта работа будет продолжена в рамках серии социальных опросов Gallup, ежеквартального бизнес-обзора Gallup, мирового опроса и нашего портфеля исследований в США и по всему миру. Это изменение является частью более широких, продолжающихся усилий по приведению всей общественной работы Gallup в соответствие с ее миссией. Мы рассчитываем и дальше предлагать независимые исследования, соответствующие самым высоким стандартам социальных наук", - заявил представитель компании.

На вопрос The Hill о том, получали ли в Gallup какие-либо отзывы из Белого дома перед принятием этого решения, представитель ответил: "Это стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup".

Рейтинг одобрения президента по версии Gallup на протяжении десятилетий был одним из главных показателей, используемых СМИ для оценки общественного мнения о деятельности главы государства. Рейтинг Трампа по данным компании снизился за последние месяцы: он был на пике в 47% в феврале прошлого года, но упал до 37% в последнем опросе, проведенном в декабре. Рейтинг одобрения президента по версии Gallup стал одним из самых низких, зафиксированных организацией с момента начала проведения опросов в 1930-х годах.

Для справки

Американский институт общественного мнения Gallup был основан в 1958 году профессором-социологом Джорджем Гэллапом.

В январе Reuters и Ipsos провели опрос, который тоже показал, что рейтинг одобрения Трампа в США упал до 38% - самого низкого показателя за весь срок его президентства.

А в феврале социологические исследования показывали, что количество граждан США, оптимистично оценивающих перспективы своей жизни в ближайшие пять лет, снизилось до минимального уровня за почти 20 лет.