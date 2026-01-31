В США расширяются протесты, вызванные действиями миграционной службы в Миннесоте, где сотрудники ICE застрелили двух человек. Новые акции прошли в десятках городов, включая Миннеаполис, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Об этом сообщает CNN.

Участники акции скандировали лозунги против ICE, несли плакаты с требованием, чтобы сотрудники ведомства покинули штат Миннесота.

Протестующие требовали сократить финансирование ICE и прекратить ее операции в жилых районах.

При этом демонстранты также призывали работников не выходить на работу, студентов — пропускать занятия, а потребителей — отказаться от покупок.

Американцы обратились как к президенту США Дональду Трампу, так и к Конгрессу с требованием принять меры в отношении деятельности ICE. Несмотря на сильный мороз, демонстранты завершили свое шествие.

Напомним, недавно Трамп изменил публичную позицию по поводу убийства американца в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной полиции ICE и отозвал из штата главу пограничной службы Грегори Бовино по прозвищу Грег из гестапо, а также многих других федеральных агентов.

