Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США во второй раз упал до 38% - самого низкого показателя за весь срок его президентства.

Об этом свидетельствует опрос Reuters и Ipsos.

Еще 12-13 января рейтинг Трампа был 41% - до скандала из-за убийства сотрудником ICE мужчины и последовавших протестов в США.

Несмотря на это, иммиграционную политику Трампа поддерживают больше людей (39%), чем его предшественника Джо Байдена. А республиканцев поддерживают больше (37%), чем демократов (32%).

Напомним, накануне Трамп изменил публичную позицию по поводу убийства американца в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной полиции ICE и отзывает из штата главу пограничной службы Грегори Бовино по прозвищу Грег из гестапо, а также многих других федеральных агентов.

Тем временем близкие к Демократической партии СМИ пишут, что очередное убийство, совершённое агентами ICE, может привести к новому шатдауну в США.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.