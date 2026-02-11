Число граждан США, оптимистично оценивающих перспективы своей жизни в ближайшие пять лет, снизилось до минимального уровня за почти 20 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

По данным опроса, доля взрослых американцев, считающих, что их жизнь в следующие пять лет будет благополучной, в 2025 году составила 59,2%, что стало самым низким показателем за почти два десятилетия.

При этом за период с 2021 по 2025 годы число людей, ожидающих улучшения своей жизни, сократилось на 9,1%, тогда как уровень удовлетворенности текущими условиями опустился до минимальной отметки с 2020 года, отмечают в компании.

Исследование проводилось в течение всего 2025 года, в нем приняли участие 22 125 респондентов из разных штатов США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещал выплатить каждому американцу по 2000 долларов из доходов от введенных глобальных пошлин.

Тем временем после протестов в Миннеаполисе рейтинг одобрения Трампа в США рекордно снизился во второй раз.

