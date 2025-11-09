Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому американцу по две тысячи долларов "дивидендов" - из поступлений от пошлин, которые Соединенные Штаты ввели против других стран.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Люди, которые выступают против тарифов, – дураки! Сейчас мы – самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордным уровнем фондового рынка", – заявил президент США.

Глава Белого дома утверждает, что Штаты получают на тарифах "триллионы долларов" и вскоре начнут выплачивать свой госдолг, составляющий 37 триллионов.

Кроме того, "каждому (гражданину Америки - Ред.) будет выплачено не менее 2000 долларов дивиденда, не считая людей с высоким доходом".

Ранее в газете The New York Post писали, что Трамп хочет раздать скидки налогоплательщикам США в счёт прибыли от торговых пошлин.

Напомним, в конце октября сенат США одобрил отмену глобальных пошлин Трампа.

