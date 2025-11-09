В Нью-Йорке готовятся к вторжению в город войск президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что после избрания мэром города демократа-социалиста Зохрана Мамдани в правительстве Нью-Йорка опасаются того, что Трамп, пообещавший "разобраться" с Мамдани, может отправить в город части Национальной гвардии или ФБР. Также отмечается, что в течение последних недель широкий круг влиятельных нью-йоркцев проводил закрытые встречи, чтобы спланировать вмешательство.

"Встревоженная тем, что Трамп может сделать в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, губернатор Кэти Хокул организовала виртуальную военную комнату и провела переговоры с правоохранительными органами, деловыми чиновниками и группами активистов, чтобы остановить или, по крайней мере, смягчить любое федеральное вторжение", - пишет Politico.

Напомним, Трамп и Мамдани конфликтуют уже давно, постоянно высказывая различные обвинения в адрес друг друга.

Так, Мамдани уже заявил, что Нью-Йорк не поддержит программу Трампа по депортации мигрантов, а Нью-Йорк станет "трампоустойчивым" городом.

