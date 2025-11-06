Российская Коммунистическая партия (КПРФ) объявила нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани своим единомышленником.

Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников в комментарии газете "Коммерсант".

По словам Калашникова, программные тезисы Мамдани созвучны позиции российской компартии.

"Программа Мамдани – это то, что мы предлагали в Госдуме неделю назад: не малых и бедных обкладывать налогами, а крупный капитал. Давайте возьмём у них 1-2%, говорили мы. Он тоже говорит: давайте возьмем у финансистов… Чем не подход? Хороший подход, справедливость", – поясняет Калашников.

"Он действительно отчасти коммунист, хотя и называются они "Демократические социалисты Америки", – добавил зампред ЦК КПРФ.

Калашников считает что Демпартия США, как и КПРФ, "разочаровалась в социал-демократах Европы" и покинула Социнтерн, присоединившись к Форуму левых сил в Сан-Паулу.

"Он (Зохран Мамдани - ред.) – наш партнёр", – сказал Калашников.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал победу Мамдани потерей суверенитета США и пообещал "разобраться".

