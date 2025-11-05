Президент США Дональд Трамп назвал победу демократа Зохран Мамдани в Нью-Йорке потерей части суверенитета Америки.

Заявление прозвучало в ходе выступления перед толпой на Американском бизнес-форуме в Майами, передаёт британская информ-корпорация ВВС.

Глава Белого дома сказал, что американский народ восстановил свой суверенитет год назад, избрав его, но "вчера вечером в Нью-Йорке мы потеряли немного суверенитета", имея в виду победу левого демократа-мусульманина.

"Мы разберёмся с этим", – добавил Трамп.

"Здесь, в Нью-Йорке, мы верим в то, чтобы защищать тех, кого мы любим – будь то иммигрант, член транс-сообщества, одна из многих чёрнокожих женщин, которые были уволены федеральной администрацией, или одинокая мать, всё ещё ждущая, пока снизятся цены в магазине… или кто-то ещё, у кого спина прижата к стене", – сказал Мамдани и заявил, что готов "остановить Трампа".

