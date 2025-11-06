Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли призвал евреев Нью-Йорка покинуть город из-за избрания мэром мусульманина-демократа Зохрана Мамдани, которого он обвинил в поддержке ХАМАС.

Об этом Шикли написал в сети Х.

По мнению министра, выбор, который сделал Нью-Йорк, подрывает основы города, давшего свободу и возможность добиться успеха тысячам еврейских беженцев с конца XIX века и ставшего оплотом крупнейшей еврейской общины за пределами Израиля.

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику ХАМАС, чья позиция не так уж далека от позиции фанатиков-джихадистов, убивших три тысячи жителей Нью-Йорка 25 лет назад. Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины", - написал Шикли.

Он также отметил, что победа Мамдани стала итогом многолетней радикализации, начавшейся в кампусах американских университетов, где "антисионистская риторика, подпитываемая катарским финансированием, со временем переросла в открытые акции сторонников ХАМАС".

Министр призвал евреев Нью-Йорка "серьезно задуматься о том, чтобы сделать землю израильскую своим новым домом".

"Нью-Йорк идет с открытыми глазами в бездну, в которую погрузился Лондон", - добавил Шикли.

Напомним, что мэром Лондона с 2016 года является мусульманин Садик Хан.

В Нью-Йорке живут около 1,3 млн евреев - это самое большое еврейское сообщество во всем мире за пределами Израиля.

Чем известен Мамдани, который станет мэром Нью-Йорка, мы рассказали в отдельном материале.