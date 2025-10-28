Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщала канцелярия премьера в социальной сети Х.

"После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.

Издание Axios в свою очередь ранее сообщало, что в Рафахе произошли столкновения между ХАМАС и ЦАХАЛ.

Напомним, 19 октября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Рафаху в южной части сектора Газа.

Это произошло спустя неделю после объявленного президентом США Дональдом Трампом "вечного мира" в регионе и освобождения израильских заложников.

На днях же Трамп, не вдаваясь в детали, сказал, что хочет уехать в Газу. И предупредил Израиль на случай, если тот все же станет реализовывать намерение аннексировать Западный берег реки Иордан.

