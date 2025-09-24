Мэр Лондона Садик Хан ответил президенту США Дональду Трампу после того, как он вчера в своей речи на Генассамблее ООН назвал его "ужасным мэром".

Об этом Хан заявил в интервью Sky News.

"Трамп – расист, сексист, женоненавистник и исламофоб", – заявил Хан.

Сам же Трамп заявлял, что Лондон якобы движется к "шариатским законам", а Хан является "чудовищным мэром".

Хан в ответ указал, что столица остается привлекательной для туристов и инвесторов, в том числе из США. Он отметил, что "особые отношения" между Великобританией и Соединенными Штатами должны означать готовность прямо говорить союзникам о том, что они неправы.

Также он раскритиковал высокопоставленных деятелей лейбористов, в том числе премьер-министра, за то, что они не осудили риторику Трампа.

Как известно, Трамп регулярно критикует Хана с 2015 года, после того как тот осудил его предложение запретить въезд мусульманам в США. В последнем выступлении президент США также обрушился на иммиграционную политику Европы, назвав ее "глобалистским провалом" и предупредив, что открытые границы ведут "к гибели Западной Европы".

Сам Хан ранее заявлял, что нападки Трампа носят личный характер и связаны с его цветом кожи и религией.

Напомним, 17 сентября в столице Британии тысячи горожан вышли на акцию протеста в связи с визитом в страну Трампа.

Накануне визита Трампа в Великобританию противники американского президента также устроили серию акций протеста в Виндзоре.