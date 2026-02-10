Семья бойца ВСУ Назара Далецкого, который считался погибшим, но вернулся домой во время недавнего обмена пленными, будет вынуждена вернуть 15 миллионов гривен, которые ей выплатили за его гибель.

Об этом на заседании Львовского облсовета сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области Тарас Подворный.

Останки человека, которого приняли за Далецкого, похоронили в 2023 году по результатам ДНК-экспертизы.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точна. Думаю, для семьи самое большое счастье, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство", – сказал Подворный.

Ранее мы рассказывали, что на Львовщине молодой мужчина, используя поддельные документы, получал выплаты, которые принадлежали его отцу, захваченному в плен россиянами в апреле 2022 года. Он завладел бюджетными средствами на общую сумму почти четыре миллиона гривен, которыми распоряжался по своему усмотрению.