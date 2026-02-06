На Львовщине молодой мужчина, используя поддельные документы, получал выплаты, которые принадлежали его отцу, захваченному в плен россиянами в апреле 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на своем сайте.

Как предварительно установили правоохранители, 23-летний житель Золочевского района подделал справку о том, что его отец до мобилизации в ряды ВСУ проживал вместе с ним. Фиктивный документ ему выдала 59-летняя староста одного из старостинских округов Бродовской городской территориальной общины.

Используя подделанный документ, злоумышленник получил денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение, а также выплаты помощи на оздоровление за 2024 год и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов за 2024 год, причитающиеся его пленному отцу. Таким образом фигурант завладел бюджетными средствами на общую сумму почти четыре миллиона гривен, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве и подделке документов. Максимальное наказание за эти преступления - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Что касается старосты, то следствие по его делу, возбужденному по статье УК о служебной подделке, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье правоохранители разоблачили военных командиров, через которых находящиеся в тылу штабные сотрудники получали боевые выплаты.

В том же городе суду предали военкома за организацию коррупционной схемы с боевыми выплатами подчиненным.