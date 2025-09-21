Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, находящийся под санкциями СНБО, после длительного перерыва возобновил сборы на ВСУ. После этого разразился скандал: военные заявили, что он ничего для них не собирает.

В одном из последних эфиров Арестович заявил, что возобновляет сборы на нужды ВСУ и собирает 185 тысяч гривен на мобильный комплекс для очистки воды в полевых условиях. Сбор, по словам экс-советника Банковой, предназначен для батальона беспилотных систем в/ч А5002 (158-я бригада ВСУ).

После этого 158-я бригада ВСУ опровергла сотрудничество с Арестовичем.

"Это – фейк! Подразделение не сотрудничает с Арестовичем. Какими мотивами он руководствуется, распространяя данное сообщение, – пока неизвестно. Но в любом случае мы призываем вас не поддерживать этот сбор, не переводить деньги на указанные счета, чтобы не быть обманутыми мошенниками и не компрометировать ВСУ", – заявили в бригаде.

Напомним, в мае Арестович заявил, что прекращает сборы для ВСУ и будет собирать деньги только на гуманитарные нужды. После этого заявления сбор на нужды 158-й бригады ВСУ был первым сбором, который он объявил в своём телеграм-канале.

Ранее Арестович усомнился, что ракета РФ поразила здание Кабмина в Киеве.

Как мы также сообщали, бывший советник Банковой считает, что вопрос о мобилизации женщин в Украине могут поднять этой осенью.