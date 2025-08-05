Прокуратура Эстонии обвинила основательницу местной некоммерческой организации (НКО), в денежных средств, .

Об этом сообщает местное издание ERR.

По его информации, прокуратура предъявила основателю НКО "Слава Украине" Йоханне-Марии Лехтме обвинения в злоупотреблении доверием и присвоении средств.

Согласно заявлению стороны обвинения, в период с августа 2022 года Лехтме заключила соглашения с украинским предприятием IC Construction, которые нанесли экономический ущерб НКО "Слава Украине" с помощью завышенных расценок на поставку гуманитарной помощи.

По оценке прокуратуры, заключение этих договоров и оплата счетов IC Construction нанесли фонду убтки в размере 413 000 евро. А суммарный ущерб, причиненный НКО "Слава Украине", в результате контрактов превышает 450 000 евро.

Также ERR сообщает, что следствием установлено: каждая проводимая сделка шла по завышенной цене, а часть разницы в виде откатов уходила в карман украинца Геннадия Васькива – нынешнего директора IC Construction и главы фонда All for Victory.

Васькива, который до полномасштабного российского вторжения работал заместителем мэра Львова, обвинили в разворовывании гуманитарной помощи в Украине в 2024 году, но он успел уехать из страны до предъявления подозрения.

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