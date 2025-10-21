В начале октября большой резонанс вызвало интервью бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича Ксении Собчак, в котором он заявил, что готов отдать РФ четыре области и восстановить отношения с Москвой. А главное – перезагрузить украинскую государственность, превратив Украину из проекта "анти-Россия" в страну, которая сможет мирно сосуществовать с РФ.



Подобные мысли он высказывал неоднократно и ранее: о том, что пока Украина остается проектом "анти-Россия", война с РФ будет возобновляться вновь и вновь - вплоть до полного уничтожения украинского государства. А потому государство нужно перезагрузить, отказавшись от антироссийского и узко националистического базиса - "землянки УПА", как любит выражаться Арестович.



Эти мысли в общем и целом совпадают с тем, что периодически говорят в Кремле: мира не будет, пока Киев будет реализовывать проект "анти-Россия". Поэтому в Украине Арестовича многие заклеймили как врага и предателя.



Но на самом деле вопрос не в Арестовиче и не в том, что он заявляет. В конце концов, он сейчас не обладает каким-либо серьезным влиянием на внутренние процессы в Украине. Вопрос в том, что подобные идеи в течение последнего года все шире обсуждают внутри украинского политического класса. Обсуждают, естественно, не публично, но довольно настойчиво.



Так далеко, как Арестович, с согласием на передачу России территорий четырех областей, мало кто заходит. Однако после того, как появились сведения о том, что президент РФ Владимир Путин уменьшил свои требования с четырех областей до двух, то есть контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей, это стало поводом для роста надежд на возможность достижения компромиссных договоренностей с Россией.



Логика у этих рассуждений (которые, повторимся, высказывают в очень узких кругах и не публично) примерно такова.



За год-полтора Путин и так захватит весь Донбасс, но при этом погибнут еще тысячи украинских солдат и мирных жителей. Будут полностью разрушены еще много городов, и возможно, мы потеряем еще больше территорий за пределами Донбасса. Страна будет истекать кровью, экономика полностью деградирует. При этом нет гарантий, что с Россией случится нечто такое, что заставит ее остановиться или тем более создаст предпосылки для ее поражения. Поэтому не лучше ли согласиться с потерей оставшейся под нашим контролем небольшой части Донецкой области в обмен на мир? А уж потом нужно думать, что будет после мира. До 2022 года украинские власти вели антироссийскую политику, будучи уверенными, что Россия не посмеет напасть на Украину, а если посмеет, то будет сразу же уничтожена западными санкциями и прочими видами давления. Россия напасть осмелилась, Запад ее уничтожить не смог. Если мы, вне зависимости от фамилии президента, будем продолжать прежнюю политику, то Москва снова на нас нападет, и начнется новая война, похожая на нынешнюю, если не хуже. Или же будет гибридная война, которая лет за 10 превратит всю Украину в большой сектор Газа, откуда сбегут люди и бизнес. При этом Запад снова прямо не вмешается, потому что не хочет ядерной войны с Россией. А если вдруг и вмешается, то будет еще хуже: Украина станет полем битвы в третьей мировой войне и превратится в радиоактивную пустыню. Так что это путь в никуда. А потому проектность страны нужно менять. Следует сесть за стол переговоров и договариваться с Россией, как дальше жить так, чтобы больше не было войны. На каких принципах? Как Финляндия после Второй мировой войны или как Грузия сейчас? Надо договариваться о сосуществовании. Географию не отменишь.



Сразу скажем, что сейчас это, мягко говоря, не доминирующее мнение в украинской военно-политической элите. Но ситуация находится в развитии. Стоит напомнить, что еще год назад остановку войны по линии фронта в Киеве на официальном уровне приравнивали к капитуляции, а сейчас это многократно провозглашенная позиция самого Владимира Зеленского.

Однако у темы смены проектности Украины есть огромные как внутренние, так и внешние ограничители. Главный из них – это продолжающаяся война. Пока идет война, понятное дело, никаких грузинских или финских сценариев быть не может.

Но и после ее окончания перспективы смены проектности крайне туманны. Есть три главных фактора, которые этому препятствуют.



Первый – влияние Запада. Реализация грузинского или финского сценария облегчится, если между РФ и Западом (причем включая как США, так и Европу) нормализуются отношения и стороны решат зарыть топор войны. В таким случае нормализация отношений между Украиной и Россией станет важной составной частью этого процесса. Однако пока отношения РФ и Запада пребывают в состоянии нарастающей напряженности и прямой вражды, попытка Киева выстроить свой диалог с Москвой может натолкнуться на жесткое сопротивление Запада. Правда, как показывает опыт Грузии, даже в таком случае процесс можно запустить.



Но помимо внешнего препятствующего фактора существует еще очень мощный внутренний: значительная часть украинского общества и армии вообще ни в каком виде не приемлет какие-либо компромиссы и договоренности с Россией после всех понесенных жертв и пережитых страданий и не допускает мысли, что может быть нормализация отношений двух стран - по крайней мере до капитуляции, репараций и всенародного покаяния россиян. Впрочем, какие конкретно будут настроения в обществе и в армии к моменту завершения войны, а также каковой окажется геополитическая обстановка вокруг Украины, никто точно сказать не может. И при определенных обстоятельствах крен настроений в обществе, в элитах и в армии в сторону нормализации отношений с РФ может стать действительно сильным.



Но тогда встанет третий вопрос: готов ли Кремль к мирному добрососедскому сосуществованию с Украиной, даже если Украина будет нейтральной страной, проводящей не враждебную в отношении РФ внутреннюю и внешнюю политику? Главным аргументом в Украине против любых попыток нормализации отношений с РФ является тезис, что это дело бесполезное, так как цель Москвы не нормализация отношений, а уничтожение Украины и порабощение ее народа. Поэтому все разговоры о примирении с россиянами и смене проектности – это работа на врага, поскольку они ведут лишь к снижению мотивации украинцев к дальнейшему сопротивлению. Конечно, в Москве на официальном уровне отвергают такие обвинения, говорят о готовности к добрососедским отношениям, если Украина перестанет быть "анти-Россией". Однако параллельно потоком следуют заявления на разных уровнях, от Z-блогеров до политиков и чиновников, о том, что вообще никакой Украины быть не должно. Жесткая фильтрация украинцев в Шереметьево, когда тысячи людей, даже готовых жить под властью РФ, не могут вернуться в своих родные города, пытки и расстрелы украинских пленных с пропагандой этой практики в отдельных Z-каналах добавляют аргументы тем в Украине, кто стоит на позиции необходимости вечной войны вплоть до уничтожения России и недопустимости компромиссов и примирения.



Их позиция, как и позиция аналогичных сил в России – это война до победного конца, пока противник не рухнет и не капитулирует.



Но если этого не произойдет и стороны остановят бои по линии фронта, где бы она не проходила, встанет вопрос о дальнейшем сосуществовании двух соседних государств. И тогда возникнет выбор: или вечная война, грозящая обоим стратегическим ослаблением или даже уничтожением, или договоренности, которые будут невозможны без стратегической смены проектности в отношениях.