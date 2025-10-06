Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать Стамбульские соглашения, хотя была уже утверждена дата его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал участвовавший в переговорах экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Ксении Собчак .

По его словам, после визита Бориса Джонсона в Киев, который предложил "просто воевать", у Зеленского собралось совещание.

Арестович сказал, что против выхода из переговоров с Россией возражал он сам, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и экс-дипломат Александр Чалый (он тоже участвовал в переговорах с РФ).

"Совещание шло в переговорной группе, это 12 человек. Зеленский постоянно присутствовал, Ермак постоянно присутствовал. Я вежливо, с соблюдением иерархии, но возражал против определённых позиций. Арахамия возражал много, часто. Причём более свободно, потому что они в более свободных отношениях (с Зеленским - Ред.). Он ярче всех возражал, он был главным критиком. Он всё время занимал умеренно стратегическую, умеренно скептическую позицию. Примерно логика была такая: а мы точно правильно делаем, а нам надо вот это вот? А может быть, попробовать другие варианты?" - рассказал Арестович.

При этом он отметил, что встреча Путина и Зеленского в Стамбуле была намечена на 9 апреля, поскольку Стамбульское коммюнике было уже подписано.

По мнению Арестовича, на решение о выходе из переговоров сработали три фактора.

"Первое - это шок от Бучи и желание поквитаться. Второе - это реальные успехи украинских вооружённых сил в обороне Киева и севера. Если юг мы провалили — Мариуполь, Мелитополь, там до Запорожья всё взяли, — то Киев, Чернигов, Сумы и Харьков оборонялись очень успешно. Сорвали фактически план наступления российских войск, нанесли значительные потери и поверили, что возможен военный разгром российской группировки. И тут, видимо, эти товарищи Байден с Джонсоном пообещали объём военно-технической и дипломатической помощи, позволяющий разгромить, по крайней мере, часть группировки российской и занять более выгодную переговорную позицию", - заявил бывший советник Банковой.

Он также считает, что "Зеленский не хотел втягиваться в длительную войну".

"Он втягивался условно в войну до сентября двадцать второго. То есть сделать что? Получить помощь, разгромить (РФ - Ред.) и получить больше", - сказал Арестович.

Во время этого же интервью Арестович заявил, что в случае избрания президентом Украины отдаст РФ четыре области и Крым ради завершения войны, не признавая их при этом юридически российскими, а также обеспечит права русскоязычных и Украинской православной церкви.

Недавно Арестович после длительного перерыва также заявил о возобновлении сборов на ВСУ.