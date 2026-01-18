Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой Службы безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью близкому к Петру Порошенко экс-нардепу Бориславу Березе.

По его словам, он передавал Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости.

В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Ивану Баканову.

Ваганов заявлял, что коррупция в СБУ носила системный характер. Взятки брались за содействие бизнесу (в том числе и вопросам таможенного прохождения товаров), за кадровые назначения.

Также шла торговля и санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Ваганяна, в определенный момент он напрямую пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком, на коррупцию Баканова.

Бизнесмен утверждает, что президент лично заверил его, что Баканов будет привлечён к ответственности за соответствующие действия.

Однако, как говорит бизнесмен, никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.

После увольнения с должности главы СБУ (из-за обнаружения российского агента в ближайшем окружении) Баканов, который является давним другом Зеленского, остается на свободе. О том, что он является подозреваемым по какому-либо уголовному делу ничего неизвестно.

При этом бывший глава СБУ Иван Баканов считает прозвучавшие в блоге экс-нардепа Березы обвинения в его адрес в коррупции попыткой сторонников Порошенко развалить монобольшинство и заставить Зеленского сдать украинские территории России.

"Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы (имеется в виду проходившая в СМИ информация, что Береза сейчас живет за границей - Ред.)", - заявил Иван Баканов.

Ранее мы сообщали, что Баканов сразу после полномасштабного вторжения РФ трудоустроил в СБУ своего сына Артура. Благодаря этому 27-летний мужчина получил гарантию от мобилизации в армию и пользуется привилегиями оперативного сотрудника, такими как специальные номерные знаки прикрытия на авто.

Напомним, парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ летом 2022 года. Мы разбиралась в отдельном материале, почему отстранили Баканова.