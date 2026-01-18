Бизнесмен Ваганян заявил, что давал взятки Баканову, когда тот руководил СБУ. Баканов ответил
Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой Службы безопасности Украины.
Об этом он сказал в интервью близкому к Петру Порошенко экс-нардепу Бориславу Березе.
По его словам, он передавал Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости.
В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Ивану Баканову.
Ваганов заявлял, что коррупция в СБУ носила системный характер. Взятки брались за содействие бизнесу (в том числе и вопросам таможенного прохождения товаров), за кадровые назначения.
Также шла торговля и санкциями Совета национальной безопасности и обороны.
По словам Ваганяна, в определенный момент он напрямую пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком, на коррупцию Баканова.
Бизнесмен утверждает, что президент лично заверил его, что Баканов будет привлечён к ответственности за соответствующие действия.
Однако, как говорит бизнесмен, никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.
После увольнения с должности главы СБУ (из-за обнаружения российского агента в ближайшем окружении) Баканов, который является давним другом Зеленского, остается на свободе. О том, что он является подозреваемым по какому-либо уголовному делу ничего неизвестно.
При этом бывший глава СБУ Иван Баканов считает прозвучавшие в блоге экс-нардепа Березы обвинения в его адрес в коррупции попыткой сторонников Порошенко развалить монобольшинство и заставить Зеленского сдать украинские территории России.
"Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы (имеется в виду проходившая в СМИ информация, что Береза сейчас живет за границей - Ред.)", - заявил Иван Баканов.
Ранее мы сообщали, что Баканов сразу после полномасштабного вторжения РФ трудоустроил в СБУ своего сына Артура. Благодаря этому 27-летний мужчина получил гарантию от мобилизации в армию и пользуется привилегиями оперативного сотрудника, такими как специальные номерные знаки прикрытия на авто.
Напомним, парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ летом 2022 года. Мы разбиралась в отдельном материале, почему отстранили Баканова.