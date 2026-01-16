Верховная Рада намерена допросить Игоря Коломойского, который сейчас сидит в СИЗО, по делу о хищениях во время войны.

Об этом сообщает глава временной следственной комиссии Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, помимо Коломойского, ВСК приглашает на заседание 21 января главу Финмониторинга Филипа Пронина и экс-министра экономики Тимофея Милованова.

"21 января в здании КГГА по адресу ул. Крещатик, 36 состоится следующее заседание ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Гончаренко заявлял, что во время допроса бывший вице-премьер Алексей Чернышов назвал экс-главу Офиса Президента Андрея Ермака и скандального бизнесмена Тимура Миндича своими товарищами. При этом Ермака он назвал еще и кумом.

