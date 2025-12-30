В Киеве Служба безопасности Украины задержала адвоката, подозреваемого в вымогательстве денег у предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Личность задержанного в ведомстве не раскрыли, однако по данным телеграм-каналов, задержан адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Сергей Стецюк. Опубликованы его фотографии в момент задержания.

По версии следствия, задержанный требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тысяч долларов за помощь в решении налоговых вопросов, в противном случае угрожая миллиардом гривен штрафа, о котором у него есть "инсайдерская информация от контролирующих органов".

"Он регулярно оказывал давление на своих жертв, используя манипуляции и психологическое воздействие. Когда предприниматели согласились передать наличность, он привлёк своего знакомого в качестве посредника для передачи денег", - заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств адвоката и его сообщника уведомили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины за мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершённые в особо крупных размерах в условиях военного положения.

В прокуратуре уточнили, что адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей одного из застройщиков, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка, в июне-июле 2025 года. При этом подозреваемый, не имея никаких реальных полномочий или возможностей влиять на решение налогового органа, вводил представителей бизнеса в заблуждение.

В суд направлено ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 40 миллионов гривен.

