Владимир Зеленский дал понять, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могут продолжать сообщать о подозрениях его друзьям и ближайшим соратникам.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я сосредоточен на войне, а что касается антикоррупционных органов, то они делают то, что должны делать. Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Неважно, близкий человек или нет, знаем мы его или не знаем", - заявил президент.

При этом он сказал, что "есть много причин для беспокойства".

"Проблема в том, что с самого начала войны все институции не работали, и многие шаги правительственные институции делали... так, как это происходит во время войны. Думаю, вы понимаете. Во время войны все происходит не по правилам и тому подобное", - обтекаемо сформулировал Зеленский.

Как мы уже писали, целью давления антикоррупционных органов на ближайшее окружение президента является выведение из-под контроля Зеленского Верховной Рады и правительства. То есть фактически лишение его реальных рычагов власти.

Между тем вчера САП рассказала о подробностях коррупционных схем в парламенте, в которых замешаны пять народных депутатов из партии "Слуга народа".