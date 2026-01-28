Полиция ищет экс-главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, чтобы пригласить его на заседание комиссии Верховной Рады по расследованию коррупции, которое состоится 3 февраля.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко в ответе на запрос главы Временной следственной комисии Рады и народного депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

"Процесс установления фактического места нахождения Баканова Ивана Геннадьевича для

вручение ему приглашение в настоящее время продолжается", - говорится в ответе.

Отметим, что Гончаренко также просит полицию доставить на заседание экс-министра экономики Милованова.

Напомним, недавно бизнесмен Ваганян заявил, что давал взятки Баканову. НАБУ открыло дело.

При этом сам Баканов считает прозвучавшие обвинения в его адрес в коррупции попыткой сторонников Порошенко развалить монобольшинство и заставить Зеленского сдать украинские территории России.

Как мы писали, парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ летом 2022 года.

Мы разбирались в отдельном материале, почему отстранили Баканова.

