Народный депутат Фёдор Христенко, который должен был свидетельствовать против НАБУ и САП, заключил сделку со следствием и дал показания, но в них ничего об антикоррупционных органах нет.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Да, сделка есть. Нет, ее нельзя обнародовать сейчас, она содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но в соглашении нет упоминаний руководства антикоррупционных органов. В ней нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, отраженные в ней, произошли задолго до любых нынешних событий", – заявил он.

Ранее мы писали, что Банковая готовила удар руками СБУ по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых детективов в госизмене на основе показаний арестованного нардепа Христенко.

При этом суд вчера отпустил из-под ареста детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также его отца, которых задержала СБУ в рамках конфликта власти с антикоррупционным бюро.

Как мы уже писали, это является свидетельством провала плана Банковой по контрудару против НАБУ и САП. И сегодняшнее заявление Кравченко об отсутствии в показаниях Христенко "компромата" против антикоррупционных органов это также подтверждает.